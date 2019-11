Az én hetem: Péterfy Gergely fotzeról és pussyról

Heti ötös: miért ezt az öt kulcsszót kapta a szerző? Bukás (Szinte értékelhetetlen játékkal kapott ki a magyar labdarúgó válogatott Walesben, így már legfeljebb a tavaszi Nemzetek Ligája- rájátszáson juthat ki a 2020-as, részben Magyarországon szervezett Európa bajnokságra.) Nélküled (Nemzetárulással felérő cselekedett lett Magyarországon az, ha valaki nem állva hallgatja meg egy focimeccs előtt az Ismeretlen arcok együttes dalát. Orbán Viktor a kormányzati kommunikéció szintjére emelte a számot, a pénteki rádióinterjújában is felidézte a dalt.) Titkok (Jóformán totális hírzárlatot rendelt el a Katona József színház, amely egy közleményben jelentette be, hogy megszüntette az együttműködést egy szerződéses munkatársával, aki „átlépte az erkölcsi határokat”. Végül Gothár Péter maga jelentette be, hogy róla van szó.) Siker (Végre egy magyar győzelem: Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regénye nyerte az egyik legrangosabb amerikai elismerést, a Nemzeti Könyvdíjat a más nyelvről fordított könyvek kategóriában.) Hála (Póczik József egykori válogatott labdarúgó állítja, ő nem zsarolta meg Borkai Zsoltot szexfelvételekkel, bár már házkutatást is tartottak nála. Az ő története úgy szól: egy hotel portáján tettek le számára felvételeket egy borítékban 2018-ban, amelyeket elvitt Borkai Zsoltnak, akivel régóta ismerik egymást. Borkai szerinte a képek láttán annyit mondott, "basszus, ez hogy került ide?". A volt győri polgármester szerinte hálás volt, hogy megkapta az "irritáló felvételeket", és azt mondta, ezzel Póczik lekötelezettjévé vált.

„Mint a villám tépte magányos fenyő,

Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő…”

(Ismerős arcok: Nélküled)

Nem értem a nyelvet. Ez az alapélményem. Hogy nem értek magyarul. 1976, az osztálytársaim kérdezik, megyek-e én is meccsre, nem értem ezt a szót, hogy „meccs”. Most hallom először, tőlük. Persze, hogy megyek. Persze. Ha ők mennek, megyek én is. Mire? Meccs? Megyek. Mi az a meccs? Az én szüleim nem járnak meccsre. Apám nem idevalósi. Hát mi az apád? Erdélyi. Mi nem járunk meccsre. Megkérdeztem egyszer apámat, hogy mi kinek drukkolunk. Olyan volt a számban ez a szó, ez a „drukkolunk”, mintha valami illetlenséget mondtam volna, amiért kockáztatom a pofont. Az iskolából hoztam a szót, mint az influenzát, a taknyot, amit a többiektől kapok el. Jött velem ez az idegen szó, hoztam a számban, mint a bacilust, otthon kiköptem. Apám elfintorodott. Szurkolsz, fiam. Kinek szurkolsz. Mi ez a hülye szó, hogy drukkolsz? Nem vagy te pesti, hogy ilyet mondj. Mi szurkolunk, mondja apám. Nem vagyunk pestiek. Erdélyiek vagyunk, ami Románia. Jó, akkor szurkolunk. A drukkolunk, amit az osztálytársaim mondtak, jobban hangzik, ez a szurkolunk, hát nem is tudom, olyan koszos szó, ezt is most hallom először, hiába mondja apám, hogy mi nem drukk, hanem szurk, de legyen. Kinek szurkolunk? Apám hallgat. Félsiker. Gondolkodik. A gyerek kérdez, válaszolni kell. Mi nem szurkolunk senkinek. Mi itt csak ideiglenesen vagyunk, nem tartozunk ide. Mi erdélyiek vagyunk, az egy másik ország, úgy hívják, hogy Románia.

Elmegyünk Romániába, és akkor megérkezünk Erdélybe, ahol a nagyszüleim élnek. De az iskolában ezt ne mondd. Ne mondd, hogy Erdély, mondd azt, hogy Románia. Nézek kifele a vonatablakon egy Oradea nevű városban, amit Nagyváradnak hívnak, Romániában, ami Erdély. Titkok, amiket nem szabad felfedni. Könnyű titkolni azt, amit úgysem értek. Erdélynek szurkolunk.

Nem értek magyarul. Nem értem a szavakat. Nem azt jelentik, amit jelentenek. Nem szabad kimondani őket. Nem úgy kell érteni őket, ahogy kimondani se szabad. Nem ott vagyunk, ahol vagyunk. Szóval, kinek drukkolsz? Hazamegyek, megkérdezem, hogy kinek szurkolunk, ami azt jelenti, hogy drukkolunk, de nem mondhatom, mert nem beszélhetek pestiül. Apám gondolkodik. Mondania kell valamit. Ferencváros. Annak szurkolsz. Hülyén áll a szájában a szó, úgy mondja, mint egy rossz színész. Még sosem hallottam a szót. Ferencváros. Tetszik a szó. Segesvár, Kolozsvár, Ferencváros. Szép hely lehet. Régi, szász város Erdélyben. Még sosem jártam Ferencvárosban.

Ferencváros Pesten van, mi oda nem járunk. Mi budaiak vagyunk, és erdélyiek. Buda Budapest, Pestre nem járunk. Létezünk egyáltalán?

Jössz focizni? Bukás, megint nem értem, mit mondanak. Mi az a foci? Apámmal mi nem focizunk. A futballnyelv ciki. Nagyapám szász. A szász az német. Azt sem szabad az iskolában mondani. A nagyapám szász. Mennyi? Röhögnek. A szász olyan német, aki már nem él abban a Romániában, ami egyébként Erdély. Nem értem a nyelvet. Nem értek magyarul. Mi az a foci, kérdem nagyapámat, aki olyan, ami nincs, és ott él, ami nem létezik. Nagyapám röhög, azon, hogy „foci”. Ne beszélj csúnyán, mondja. Miért csúnya a foci? Mert a lányok csúnyáját jelenti. Sose mondd egy lánynak, hogy foci.

Puszi. Hála. Szeretem a magyar nyelvet, mert oda lehet menni a lányokhoz, két oldalról megpuszilni az arcukat, és közben azt lehet nekik mondani, hogy foci, foci. Ilyen illetlen nyelv ez a magyar, csak a szex van benne, a malackodás. Amúgy egy Magyarország nevű helyen élek, ami Pannonia, egy Ister nevű folyó partján, amit itt Dunának hívnak, de amúgy Danubius. Hálát érzek, amiért idegen lehetek. Nem nagyon értem ezt a nyelvet, amin írok, ezért aztán nagyon érdekel. Hogy mit lehet kimondani és mit nem. Egy csomó mindent tényleg nem értek, de a foci az puszi, ne röhögtessetek.