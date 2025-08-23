Elrendelték a csecsemője meggyilkolásával vádolt nagydorogi nő letartóztatását

Elrendelte a gyermeke kéthetes gyermeke megölésével gyanúsított nagydorogi édesanya letartóztatását a bíróság – közölte a police.hu.

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése után indított keresést, és a délutáni órákban megtalálták a csecsemő holttestét Nagydorog határában.

A gyermek édesanyja sajtóértesülések szerint úgy számolt be a történtekről, hogy kéthetes gyermekével sétált a településen, amikor meglátott egy fekete autót, majd eszméletét vesztette, és később egy púppal a fején ébredt, a gyermekét sehol sem találta.

Később felmerült, hogy az édesanya lehet az ügy gyanúsítottja, amit meg is erősített a rendőrség. A 25 éves nőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték, ott várja a folytatást.