Magyar Péter: Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik

Interjút készített a Magyar Hang Magyar Péterrel, akivel országjárása közben, Rajkán beszélgettek a Kompország című műsorban.

Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni

– jelentette ki a beszélgetés során a Tisza Párt elnöke a nemzetgazdasági miniszter által beharangozott adócsökkentési programra reagálva.

Magyar a műsorban egyebek mellett beszélt a Kárpátalját ért dróntámadásról, a Tisza Párt jelöltállításáról és arról is, mit gondol az augusztus 20-i ünnepségsorozatról és az ott előadott, Orseolo Péterrel kapcsolatos, meglehetősen áthallásos produkcióról.

Ahogy arról beszámoltunk, az Európa legnagyobbjaként hirdetett, 3,6 milliárd forintból megtartott augusztus 20-i tűzijátékot kísérő narrációba idén némi aktuálpolitikát is bele lehetett hallani. A narráció egy része az Istvánt a trónon követő Orseolo Péterről szólt. Elhangzott benne, hogy első királyunk halála után belviszály alakult ki, a trónjára pedig a „dölyfös és felfuvalkodott” Pétert ültették, akinek „a tanácsait idegenek súgták”, aki felajánlotta az országot egy nyugati hatalomnak, és aki miatt „a béke megbomlott”. A narráció az első megnevezés után már nem Orseolo Péterként, csak Péterként, „az áruló Péter”-ként hivatkozik a történelmi alakra.

Arról, hogy az állam milyen célzott politikai üzeneteket tud eljuttatni a választókhoz, Magyar Péter a következőket mondta a Magyar Hangnak:

Természetesen Észak-Koreában is tudják használni, az átkosban is tudták használni. Használták a sportot is, az állami ünnepeket is. Megpróbálja kisajátítani a nemzeti jelképeinket is ez a hatalom. De ez a visszajára sül el. Azt mutatja az utóbbi egy, másfél év, hogy egyrészt az emberek kiismerték a propagandát, sokszor már ki is nevetik, harmadsorban pedig szembe jön velük a valóság. Lehet propagandát gyártani, nem csak augusztus 20-án, bármikor, de ha az emberek bemennek a boltba, a gyógyszertárba, elmennek az állami egészségügybe, vagy felülnek kalandvágyból a MÁV-ra, a magyar állóvasutakra, ahogy azt sokszor most már hívják, akkor látják a valóságot. És szerintem nagyon zavarja őket, hogy ha egy összedűlő vályogházra kiteszik a 6× méteres óriásplakátot, hogy milyen jó hírek vannak, repülőrajt és hasonlók. Szerintem ezek kontraproduktív dolgok. Nem is érdemes kommentálni, azon kívül, hogy a történelemtudásuk is hiányos, hiszen Orseolo Pétert Szent István jelölte ki utódjául.

Majd így folytatta:

Persze, nem tudom, kire gondoltak, Szijjártó Pétert akarták-e kifigurázni vagy mást.