Így maradhatunk fittek akár 100 év felett is anélkül, hogy edzőterembe járnánk

Ha utál edzeni, de mégis szeretné élvezni a testmozgás életet meghosszabbító előnyeit, megnyugtató lehet, hogy a Business Insider magazin által megkérdezett, száz év feletti emberek közül sokan egyszer sem tették be a lábukat az edzőterembe.

A lényeg ugyanis nem feltétlenül abban rejlik, hogy milyen típusú testmozgást végzünk, hanem hogy milyen gyakran csináljuk. Nathan K. LeBrasseur öregedést tanulmányozó fiziológus azon a véleményen van: mindenkinek olyan mozgásformát kell választani, amit szívesen gyakorol, így azt nagyobb valószínűséggel fogja hosszú ideig űzni.

Ugyanezt vallja a 103 éves, apja révén magyar származású Deborah Székely is, aki egy farmot irányít Mexikóban. Szerinte a mozgásnak akkor van értelme, ha egy kicsit megerőltetjük magunkat: muszáj, hogy felgyorsuljon a pulzusunk és izzadjunk edzés közben, mondja.

Sosem késő elkezdeni sportolni

A kínai Duke Kunshan Egyetem kutatóinak 2023-as tanulmánya szerint azok a 80 év felettiek, akik fizikailag aktívak voltak, nagyobb valószínűséggel tovább éltek, mint kevésbé aktív társaik. Ez még azokra is igaz volt, akik koránt sem sportoltak egész életükben, hanem mondjuk csak az ötvenes éveikben kezdtek rendszeresen mozogni. Következzen néhány tipp százévesektől az egészség megtartásához.

Gyalogoljon minél többet!

Persze, ahogy idősödünk, egyre nehezebb végzünk bizonyos típusú testmozgásokat, de vannak olyan száz év felettiek, akik képesek ennyi idősen is gond nélkül gyalogolni. Louise Jean Signore, New York második legidősebb embere 112 évesen az egészségügyi állapotának romlása miatt abbahagyta az úszást és a kerékpározást, de még ezután is igyekezett sokat sétálni akár a szabadban, akár a folyóson.

A korábban idézett Székely minde nap legalább egy mérföldet (azaz kicsit több mint másfél kilométert) sétál a helyi parkokban, míg az Ohioban élő, 104 éves Pearl Taylor minden hétvégén két órát sétál a helyi bevásárlóközpont körül.

A séta alacsony intenzitású testmozgás, mégis rengeteg egészségügyi előnnyel jár. A GeroScience folyóiratban megjelent 2023-as kutatás szerint a gyaloglás érzékelhetően csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, a kognitív zavarok és a demencia kockázatát, miközben javítja a mentális jólétet, az alvás minőségét, és meghosszabbítja az élettartartamot.

A gyaloglás jótékony hatásáról írtunk már korábban a HVG-n is:

Kocsikázás helyett biciklizzen!

A 108 éves Martin McEvilly Írország legidősebb embereként tavaly bekövetkezett haláláig úgy élt, hogy soha nem volt autója. 99 éves koráig a kerékpárja volt az elsődleges közlekedési eszköze, ezután még egészen 105 éves koráig szobabiciklizett.

A Frontiers in Sports and Active Living folyóiratban két évvel ezelőtt megjelent tanulmányban a kutatók összefüggést találtak a rendszeres kerékpározás és a mentális jólét javulása között, valamint kimutatták, hogy a rendszeresen biciklizőknél alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata.

Mozogjon csapatban!

Az ausztráliai Queenslandben élő 107 éves Katie MacRae egy idősotthonban lakik, és rendszeresen bowlingozik az ott lakókkal. A 103 éves Janet Gibbs pedig 86 éves koráig golfozni járt a barátaival. A fizikai előnyök mellett a testmozgás szociális aspektusa is segíthet abban, hogy tovább éljünk. Rose Anne Kenny professzor, a dublini Trinity College orvosi gerontológia tanszékvezetője és az Irish Longitudinal Study on Ageing vezetője szerint a társasági élet sokkal fontosabb a hosszú élet szempontjából, mint a testmozgás vagy az egészséges táplálkozás.

Építse be a testmozgást a munkájába, hobbijába!

A megkérdezett szépkorúak közül sokan nehéz fizikai munkát végeztek életük során, mint például McEvilly, aki a családja farmján dolgozott. Napjai azzal teltek, hogy gyepet vágott a tüzelőanyaghoz, vizet gyűjtött, és alapanyagot szerzett az állatok ellátásához szükséges alomhoz.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint egy átlagos amerikai munkavállaló a napja felét ülve tölti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne beépíteni a rendszeres mozgást egy ülőmunkát végző ember napirendjébe.

Már napi 20 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás is ellensúlyozhatja az egész napos ülőmunka káros egészségügyi hatásait – derült ki a British Journal of Sports Medicine szaklap 2023-as tanulmányából. Ez magában foglalhatja a házimunkát, a gyaloglást és a kertészkedést is.

