Egy legendás hang, amelyre több generáció emlékszik: így működött a betárcsázós internet

Hát ebben is leköröztük Amerikát, úgy húsz évvel. Az USA-ban mostanáig tartott, amíg bekerült a hírekbe a betárcsázós internet megszüntetése. Nálunk ez az akkori legnagyobb szolgáltatónál, a Matávnál 2004–2005 körül megtörtént. Az egykor hatalmas AOL (America Online) viszont csak most közölte, hogy szeptember végén az Egyesült Államokban megszűnik a lehetőség, és a hír bejárta a világsajtót. Nyilván nem a hoppon maradó, nem túl népes felhasználói táborra való tekintettel, hanem vegytiszta nosztalgiából. Akik a hőskorban kezdtek internetezni, azoknak a fülében most visszacsengett a jellegzetes sípoló, berregő, zakatoló hangzavar, amely a kapcsolatba lépő számítógépek „kézfogását“ kísérte.

Dial Up Internet Sound – (Betárcsázós internet) Ki emlékszik a betárcsázós internetre? Igazi retro ugye? 🙂