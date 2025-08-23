Ez a nagy különbség Putyin és Trump gondolkodása között

Semmiképpen nem szabad megjutalmazni Putyint az invázióért, írja Trump volt külügyminisztere a Financial Times-ban. Ha ugyanis az USA elfogadja az illegális földfoglalást Donyeck, illetve Luhanszk környékén, az azt jelezné a diktátoroknak, hogy kifizetődik az erőszak. Mike Pompeo, aki volt a CIA igazgatója is, de már kiesett a pikszisből volt főnökénél, saját tapasztalatából tudja, Putyin csakis az erőből ért, és szerinte ezzel az amerikai elnök is tisztában van.

Katasztrófa volna, ha Kijev kénytelen volna átengedni a két tartományt a háború befejezése fejében. Szóba sem jöhet az ukrán fél számára, hiszen az ipar szívéről, a védelem súlypontjáról van szó. Lehetetlenné tenné az újjáépítést és megnyitná az utat az ország teljes elfoglalásához. Utána joggal félhetne a 3 balti köztársaság és Moldova is, hogy ők következnek. Zelenszkijnek a további szenvedés, illetve a tökéletlen megoldások közül kell választania. De abba semmiképpen sem szabad belemenni, hogy rákényszerüljön az orosz hódítás elismerésébe. Semmi értelme biztonsági garanciák nélkül megállapodni – véli Pompeo.

Ám úgy tűnik, hogy a Kreml azt hiszi, rá tudja venni a Nyugatot egy rossz egyezségre. De Trumpnak készen kell állnia, hogy válaszoljon, ha Moszkva a jövőben megsérti az ukrán szuverenitást. Az egykori külügyminiszter hangsúlyozza: annak idején Moszkvától Phenjanig, közvetlenül tárgyalt a diktátorokkal, így csak azt tudja mondani, hogy a megbékítés csak növeli az étvágyukat.

És ha Amerika engedi, hogy a diplomácia az oroszok győzelmét eredményezze, akkor az a legbiztosabb út a következő háborúhoz.