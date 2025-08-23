Ez a nagy különbség Putyin és Trump gondolkodása között
Ukrajna ügyében a következő csata Trump fejében játszódik le, ám ha Amerika enged az oroszoknak, az a legbiztosabb út a következő háborúhoz. Egy német elemzés szerint Kijev számára veszedelmes lenne egy közös csúcstalálkozó is Trumppal és Putyinnal, főleg, ha Budapesten tárgyalnának. Nemzetközi lapszemle.
Semmiképpen nem szabad megjutalmazni Putyint az invázióért, írja Trump volt külügyminisztere a Financial Times-ban. Ha ugyanis az USA elfogadja az illegális földfoglalást Donyeck, illetve Luhanszk környékén, az azt jelezné a diktátoroknak, hogy kifizetődik az erőszak. Mike Pompeo, aki volt a CIA igazgatója is, de már kiesett a pikszisből volt főnökénél, saját tapasztalatából tudja, Putyin csakis az erőből ért, és szerinte ezzel az amerikai elnök is tisztában van.
Katasztrófa volna, ha Kijev kénytelen volna átengedni a két tartományt a háború befejezése fejében. Szóba sem jöhet az ukrán fél számára, hiszen az ipar szívéről, a védelem súlypontjáról van szó. Lehetetlenné tenné az újjáépítést és megnyitná az utat az ország teljes elfoglalásához. Utána joggal félhetne a 3 balti köztársaság és Moldova is, hogy ők következnek. Zelenszkijnek a további szenvedés, illetve a tökéletlen megoldások közül kell választania. De abba semmiképpen sem szabad belemenni, hogy rákényszerüljön az orosz hódítás elismerésébe. Semmi értelme biztonsági garanciák nélkül megállapodni – véli Pompeo.
Ám úgy tűnik, hogy a Kreml azt hiszi, rá tudja venni a Nyugatot egy rossz egyezségre. De Trumpnak készen kell állnia, hogy válaszoljon, ha Moszkva a jövőben megsérti az ukrán szuverenitást. Az egykori külügyminiszter hangsúlyozza: annak idején Moszkvától Phenjanig, közvetlenül tárgyalt a diktátorokkal, így csak azt tudja mondani, hogy a megbékítés csak növeli az étvágyukat.
És ha Amerika engedi, hogy a diplomácia az oroszok győzelmét eredményezze, akkor az a legbiztosabb út a következő háborúhoz.
