A „mocskos Fidesz” nem kritika, hanem politikai uszítás – véli a fiatalokért felelős államtitkár

„Ez nem kritika, hanem egyes fellépők részéről tudatos, párttal szembeni politikai uszítás történik, ami provokátorokkal megtámogatva idézi elő a sajtó által aztán felerősített hangulatot” – ezt mondta az Indexnek Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokét felelős államtitkára az idei fesztiválokon gyakran hallható „mocskos Fidesz” skandálásokról.

A KDNP-s politikus szerint helyénvaló, ha egy fiatal kritizál, „hiszen ezért fiatal”. Mint ahogy az is természetes, hogy egy zenész vagy előadó megszólal társadalmi kérdésekről, vagy megosztja a világnézetét.

Beck Zoli: Nem szabad, hogy meccs közbeni szotyiköpködéssé váljon a mocskos fideszezés A 30Y frontembere is elmondta véleményét az idei nyár fesztiváltrendjéről.

„Azonban amikor ez már nem egyszerű vélemény, hanem határátlépés, ami túlmutat a művészi szabadságon, akkor már szükséges felelősségét vállalni, és a politikai válaszreakciók esetében nem lehet a művészi szabadság és a magánvélemény mögé bújni” – tette hozzá.

Az interjúban elhangzik még, hogy már készül az új Nemzeti Ifjúsági Stratégia. Erre azért van szükség, mert „az új generációk miatt frissebb, rugalmasabb gondolkodásra is szükség van, rövidebb távú célokkal”.

Idézte a legújabb kutatásokat, melyek szerint a 15–30 év közötti korosztály jóval tudatosabban alakítja pályaválasztását, jövőképét és döntéseit, mint az 1990-es vagy 2000-es évek fiataljai. Az államtitkár ugyanakkor úgy látja, az értékek mentén azonban ugyanolyanok, mint a korábbi generációk: ők is családot, gyermekeket szeretnének, és fontos számukra a nemzeti identitás.

Azt is pozitív változásnak látja, hogy jelentősen csökkent azok aránya, akik hosszabb távon munkát vállalnának külföldön.

Nagyságrendileg 3 és 4 százalék között mozog azok aránya, akik végül ténylegesen hosszabb távú munkát vállalnak külföldön, tehát többségük végül itthon marad, és az elmúlt években nőtt a Magyarországra visszatérők száma is – mondta.