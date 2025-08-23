Két Fülöp-szigeteki vendégmunkás is perel, mert ki akarják őket utasítani Magyarországról

Két Fülöp-szigeteki vendégmunkás is perli az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot (OIF), mert ki akarják őket utasítani az országból – tudta meg a 24.hu. A lapnak küldött válaszában az OIF azt írta, az egyik esetben kiutasítási határozat, míg a másik esetben tartózkodási engedély visszavonásáról rendelkező határozat jogszerűségének megállapítása a per tárgya.

A lap információi szerint az egyik Fülöp-szigeteki nő azért fordult bírósághoz, mert visszavonták a tartózkodási engedélyét, amikor bejelentette a munkahelyén, hogy várandós.

Ez azért lehetséges az OIF szerint, mert a munkaerő-kölcsönző cégek által behozott vendégmunkások foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kapnak, amit a jogszabályi megfogalmazás szerint azzal a céllal adnak ki, hogy „tényleges munkát végezzenek” Magyarországon.

A szabályozás alapján, amennyiben a munkáltató lejelenti, hogy a vendégmunkása táppénzen van – akár baleset, betegség vagy szülés miatt nem tud dolgozni –, azonnal elindulhat a kiutasításhoz vezető jogi folyamat. Első lépésként megvonják a tartózkodási engedélyt, majd kiutasítják. Ha ennek nem tesz eleget, jön a kitoloncolás.

A hivatalos adatok szerint jelenleg közel 12 500 Fülöp-szigeteki állampolgár rendelkezik érvényes munkavállalásra jogosító tartózkodási engedéllyel.

Nemrég egy Fülöp-szigeteki nő annak ellenére kapott kiutasítási határozatot, hogy férjhez ment egy magyar férfihez és közös gyermekük is született.

