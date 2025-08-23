Lázár János azzal dicsekedett, hogy a vasúti WC-k felét már felújították

A miniszter szerint ezt sokan nevetségesnek tartják, de a változásokat alulról kell kezdeni.

  • HVG
Lázár János azzal dicsekedett, hogy a vasúti WC-k felét már felújították

Január elsejére a MÁV-Volán csoport összes, utasok által használt mosdója felújítása kerül – ígérte korábban Lázár János, és egy Facebook-videóban most azt is elárulta, hogy már 50 százalékos készültségnél tartanak. A terv összesen 1100 WC felújítását jelenti 500 helyszínen.

„Sokan ezt kigúnyolták, sokan nevetségesnek tartják, pedig azt gondolom, hogy  kis változásokkal nagy eredményeket lehet elérni” – mondta az építési és közlekedési miniszter. Majd hozzátette: ha meg akar változtatni az ember egy nagy struktúrát, nem felülről, hanem alulról kell kezdeni, szerintem a kulturált utazáshoz a mosdó kulturáltsága is hozzátartozik.

A Publicus Intézet augusztusi felmérése szerint egyénként jelentősen romlott a MÁV megítélése: míg 2023-ban az utasok 68 százaléka volt elégedett a társaság által nyújtott szolgáltatással, idén már csak 50 százalék mondta ezt, a megkérdezettek 47 százaléka pedig elégedetlenségének adott hangot.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

További cikkek

Aktuális pályázatok

Összefoglaló az aktív pályázatok legfontosabb feltételeiről: kik pályázhatnak, mekkora összeget lehet igényelni, mire fordítható az elnyert támogatás.

Mikor jó egy céges hitelajánlat?

Már párszáz milliós hitelnagyság esetén is – akár több tízmillió forinttal – többe kerülhet cégünknek, ha csupán a kamatszint alapján döntünk.

Ez a nagy különbség Putyin és Trump gondolkodása között

Ukrajna ügyében a következő csata Trump fejében játszódik le, ám ha Amerika enged az oroszoknak, az a legbiztosabb út a következő háborúhoz. Egy német elemzés szerint Kijev számára veszedelmes lenne egy közös csúcstalálkozó is Trumppal és Putyinnal, főleg, ha Budapesten tárgyalnának. Nemzetközi lapszemle.  

2025 34. lapszám