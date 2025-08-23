Itt az ideje megszüntetni a szállodai svédasztalos reggelit?

Palacsintahalmok, süteménypiramisok, rántottával teli edények, gyümölcsök, felvágottak és sajtok – a korlátlan szállodai reggelik sokak számára a bőséget jelentik, de egyre többen kritizálják is a gyakorlatot. Az ok az élelmiszer-pazarlás.

A BBC erről szóló cikkében arról írt, hogy az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 2024-es jelentése szerint 2024-ben világszerte 1,05 milliárd tonna élelmiszer ment pocsékba. Ezeknek 28%-a az éttermi szolgáltatásokból származott. Mind közül a legrosszabbak a büféreggelik, ahol egy ember után átlagosan 300 gramm étel megy a szemétbe.

A világon több szállodalánc különböző módszerekkel próbálja felvenni a harcot a pazarlás ellen. Az észak-európai Scandic Hotels például kisebb méretű süteményeket, péksüteményeket és muffinokat kínál, de lehetőség van repetázni. Az Ibis kisebb tányérokat használ, míg a Hilton Frankfurt előre adagolt termékeket szolgál fel. A Novotel Bangkok Sukhumvit udvarias emlékeztetőket helyez el a büféasztalok közelében: „Csak annyit vegyen, amennyit meg tud enni.”

„A korlátlan büféreggeli egy korszak szimbóluma a vendéglátásban, ami a bőséget luxusként ünnepelte” – mondta a BBC-nek egy thai konyhafőnök. Ma azonban a luxus már nem a mennyiségről, hanem a minőségről szól – tette hozzá.

Szakértők szerint a svédasztalok azért vezetnek túlevéshez, mert a nagyobb választék nagyobb fogyasztást ösztönöz. Az emberek rosszul ítélik meg az adagok méretét, a bőség pedig arra késztetheti őket, hogy több ételt vegyenek, többet egyenek, és kevésbé legyen lelkiismeret-furdalásuk az ételpazarlás miatt. Ezen kívül sokan úgy érzik, hogy ha már elköltötték a pénzt, akkor „le is kell azt enni”.

Itt jönnek képbe a kis, de stratégiai jelentőségű változtatások, amelyek „segíthetnek a hulladék csökkentésében anélkül, hogy a vendégek elégedettségét veszélyeztetnék. Ilyen a kisebb tányér, a kisebb választék, vagy éppen az előre csomagolt adagok. Egy másik trükk, hogy az asztalon a salátákat teszik előre, míg nehezebb, laktatóbb ételek messzebbre kerülnek, vagy külön kell őket rendelni. Több luxushotel pedig a büféreggeli helyett séfek által összeállított menükkel és személyre szabott reggeli élményekkel rukkolt elő. Máshol a mesterséges intelligencia segítségét kérték a megfelelő választék megállapításához, és egyes hotelek rászorulóknak ajánlják fel a maradékot.

A legjobb megoldásnak azonban továbbra is azt tartanák, ha a szállodák megszüntetnék a büféreggelit, és helyette felszolgálnák az ételt. Az más kérdés, mit szólnának ehhez azok a vendégek, akik kifejezetten a korlátlan fogyasztás miatt érkeztek.

