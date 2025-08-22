Kéri László: Sulyok Tamás bukhat, durva konfliktusok jöhetnek a Tisza szigeteken belül – Fülke  

Kéri László: Sulyok Tamás bukhat, durva konfliktusok jöhetnek a Tisza szigeteken belül A politológus szerint az sem kizárt, hogy Orbán Viktorból egy ponton köztársasági elnököt csinálnak. Kéri Lászlóval Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a Tiszáról, lehetséges buktatókról, Fideszről, kispártokról, lejáratásról. ▶️Youtube-nézőinknek hvg360-kedvezmény: 🎁Új előfizetőként egy hónapig díjmentesen hozzáférhetsz a hvg360-hoz! Hogyan? Kattints ide 👉 https://bit.ly/hvg360youtube, regisztrálj vagy lépj be és másold a kuponkód mezőbe a HVGYOUTUBE kuponkódot.

Részvételi demokrácia a gyakorlatban: ez lesz Kéri László szerint az az előválasztás, amit a Tisza Párt rendez ősszel. Ebből viszont kifejezetten kemény konfliktusok alakulhatnak ki szerinte a szigeteken belül, hiszen minden sziget a saját emberét fogja nyomni – lévén őt ismerik. Az előválasztás mellett a pártnak meg kell majd küzdenie azzal is, hogy a Fidesz hatalmas energiákat fog a jelöltjeikre összpontosítani.

A Fidesz Kéri szerint három dologgal kampányol: ígérget, ukránozik és próbálja leválasztani magáról a luxizókat. Utóbbinak lehet a következménye egy újabb vezéráldozat. Vagy – állítja – az sem kizárt, hogy Sulyok Tamás bukik, a helyét pedig, hiszen még van kétharmad, Orbán Viktor veheti át.