Óriási a kínálat képzésekből a felsőoktatásban, de bekerülni nehezebb lesz

Vége a boldog békeidőknek: november 15-én éjfélkor lezárult az utolsó olyan felvételi időszak, amikor még középszintű érettségivel is be lehetett kerülni a felsőoktatásba. Bár a középfokú nyelvvizsga hosszas hezitálást követően egyelőre továbbra sem követelmény, az emelt szintű érettségit a jövőben nem lehet majd megúszni. Mindazok, akik szeptember helyett februárban kezdenék meg felsőfokú tanulmányaikat nappali tagozaton, alap-, osztatlan és mesterképzés közül is válogathattak. A jelentkezési határidő elmúlt ugyan, de a leadott felvételi kérelmeket november 20-áig még hitelesíteni is kell. Ezt ügyfélkapun vagy az e-felvételi felületről kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére elküldött hitelesítő adatlappal lehet megtenni. Enélkül nem érvényes a jelentkezés. A ponthatárokat 2020. január 20-án hirdetik majd ki.

A keresztféléves egyetemi és felsőoktatási képzésekre mindazok jelentkezhetnek, akiket nem vettek fel szeptembertől, vagy más okból kezdenék télen a felsőfokú tanulmányaikat, illetve azok is, akik a már meglévő mellett kipróbálnának újabb felsőoktatási szakot. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők többségének van már egy alapdiplomája, és februártól a mesterképzést kezdené el.