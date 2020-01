Ezeket a videojátékokat várjuk nagyon 2020-ban

The Last of Us Part II

Hosszú ideje várják már a rajongók a Naughty Dog legújabb (és többek szerint a műfaj legjobb) zombis játékának folytatását, mely The Last of Us Part II néven kerül majd a boltok polcaira. A szoftver nem az agyatlan lövöldözés kategóriájából való: dráma, szerelem és sokkolóan életszagú történet keveredik egymással és olyan látványvilággal, amelyet konzoltól nem igazán láttunk eddig. A Sony játékgépére érkező újdonságot bár jövő májusban adják ki, az a japán gyártó jelenleg kapható eszközein is használható lesz.