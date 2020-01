Ezzel 1000-rel mehetünk, de kevesebbet eszik, mint a repülők, autók vagy vonatok

Az emberek többsége túl fiatal ahhoz, hogy emlékezzen a vákuumcsövekre, amelyekkel csomagokat, iratokat vagy pénzt küldözgettek acélhengerekben épületek, városrészek között. New Yorkban egészen 1953-ig több mint 40 km hosszú csőpostarendszer kötötte össze Manhattan északi és déli végét. A rocketeereknek nevezett kezelőszemélyzet a föld alatti csőrendszerrel a központi pályaudvarról négy perc alatt tudta eljuttatni a csomagokat a 2 km-re fekvő főpostára.

Ez a videó szemléletesen mutatja be, milyen is egy csőposta, és hogy jó például sörautomatának is.