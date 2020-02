Aki otthon bundát is vehet a pénzéért, itt még egy ebédet sem kap – "Eljött a paradicsom", 1990. február 9.

A német egyesítés története Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat. A sorozat eddig megjelent cikkei itt olvashatók.

1990. február 9. – Két fél

A nyugatnémet külügyminiszter újabb javaslattal állt elő, hogy megnyugtassa a német egyesítés miatt aggódó országokat. Genscher délelőtt egy nemzetközi értekezleten szólalt fel Potsdamban. Azt ajánlotta, hogy mindkét német állam közös nyilatkozatban szavatolja a mostani határokat. A Szovjetunió biztonsági érdekeit pedig azzal kellene tekintetbe venni, hogy a NATO kijelentené: nem kíván túllépni mostani területein. Ez azért fontos, mert nyugaton elutasítják a majdani Németország semlegességét, az viszont most elképzelhetetlennek látszik, hogy az egyesülés nyomán a mostani NDK területe is a NATO-hoz tartozzon. Igaz, még az új Genscher-javaslat fényében sem világos, hogyan lehetne a majdani Németország egyik fele NATO-tag, a másik meg nem.

1990. február 10. – Mint a moziban

Az idei berlini filmfesztivált Berlinben tartják. Aki azt hiszi, hogy ez magától értetődik, az természetesen téved: a Berlinale helyszíne 39 éven át Nyugat-Berlin volt, és most, a 40. alkalommal, néhány hónappal a fal megnyitása után vált összberlini eseménnyé a világ egyik legnagyobb filmszemléje. Praktikus áthidaló megoldásokat találtak ki – elsősorban persze azt, hogy a szokásos mozikon, a Zoo-Palaston és társain kívül kelet-berlini mozikban is sorra levetítik a legfontosabb versenyfilmeket. Igaz, egynapos késéssel, viszont azt ígérik, hogy az alkotók átmennek a keleti közönség körébe is.