Doku360: "Inkább szétüttetem magam 6 menetben, mint 12 órát gürcöljek"

Bogdán Árpád Gettó Balboa című filmjében egy megtért, egykori nyolcadik kerületi gengszter tanítja bokszolni a kerület kallódó fiataljait. Tanítványai közül kitűnik tehetségével Zolika, aki nehéz körülményei ellenére profi bokszoló szeretne lenni. Az első részből kiderül Misi bácsi sötét múltja. Közben megismerkedünk legígéretesebb tanítványával, Zolikával is, akiben sokat lát mentora, még saját nappalijában is edzést tart neki A második részben Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben Misi bácsi tanácsára próbálja komolyan venni a bokszolást, iskolába jár és dolgozik is.