Mi a pálya Szadán? Hát, egyelőre nem fogja motorzúgás zavarni a helyieket

Hepehupás úton haladunk Szada külterületén, Körmöczi Csaba itt vett földet, 13,5 hektárt azzal a céllal, hogy gokartpályákat, kresz- és bicikliparkot, szállodát építsen.

„Ez az én területem, ez itt az egyik sarka”

– mutatja. A területet nyolc tulajdonostól három év alatt vásárolta össze, fokozatosan terjeszkedett. Korábban is működtetett már gokartpályát Heves megyében, Visonta mellett. Azt mondja, egy ideje fantáziát lát az autósportban, már csak azért is, mert négy fiából három gokart-, illetve autóversenyző.

Úgy számol, 300-400 millió forintba kerülne a szadai pályák megépítése, a teljes beruházást másfél milliárdra becsüli, a pénzt befektetőktől várná, a megtérülést nyolc-tíz évre teszi. Elmondása szerint lennének is olyan emberek, akik hajlandóak lennének pénzt adni rá. Gokartpályából már most is működik több kisebb az országban, ahhoz hasonló viszont, amilyet Körmöczi Csaba elképzel, csak kettő van, egy Kecskeméten, egy másik Kakucson.