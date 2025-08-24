Hadházy Ákos: Hatalmas társalgó is van az óriási étkező mellett Hatvanpusztán

Vasárnap sem pihen a független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos arról posztolt, hogy miután közzétett egy képet a Hatvanpusztán található 193 négyzetméteres étkező kis részletéről, kapott egyet az egész helyiségről is.

A legújabb fotóról kiderül, hogy az Orbán Viktor által „gazdaságnak” nevezett komplexum vendégháznak hívott épületében nemcsak egy nagy étkező van, hanem egy 143 négyzetméteres társalgó is lépcsővel és hatalmas kandallóval. A képek még az építkezéskor készültek.

Hadházy Ákos HATALMAS KANDALLÓ IS VAN AZ ÓRIÁSI ÉTKEZŐBEN HATVANPUSZTÁN… Miután közzétettem 193 négyzetméteres (!) étkező kis részletéről néhány napja készült képet, kaptam egyet az egész helyiségről is. A…

Hadházy Ákos az elmúlt hetekben több, eddig nem ismert információt is posztolt Hatvanpusztáról. Így derült ki, hogy a pincében van egy titokzatos vasajtó és még padlófűtés is.

A képviselő utójának a héten kocsival hajtott neki egy hatvanpusztai biztonsági őr, egy földúton ütköztek össze, ahol Hadházy szerint talán fel akarták borítani, de végül a másik autó borult fel. Nem sokkal korábban a kerekeit szúrták ki ugyanitt.

Az incidensek miatt egyedül már nem szívesen megy vissza a helyszínre, de vasárnapi bejegyzésében azt írta a politikus, hogy „ha elegen fognak jelentkezni, szeptemberben szervezek oda egy újabb turistautat”. Hozzátette, hogy hamarosan bemutatja majd az általa megszerzett tervrajzokat is, amelyek egyértelműen leírják a helyiségek funkcióját, méretét.