Hadházy Ákos: Hatalmas társalgó is van az óriási étkező mellett Hatvanpusztán

Vasárnap sem pihen a független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos arról posztolt, hogy miután közzétett egy képet a Hatvanpusztán található 193 négyzetméteres étkező kis részletéről, kapott egyet az egész helyiségről is.
A legújabb fotóról kiderül, hogy az Orbán Viktor által „gazdaságnak” nevezett komplexum vendégháznak hívott épületében nemcsak egy nagy étkező van, hanem egy 143 négyzetméteres társalgó is lépcsővel és hatalmas kandallóval. A képek még az építkezéskor készültek.
Hadházy Ákos az elmúlt hetekben több, eddig nem ismert információt is posztolt Hatvanpusztáról. Így derült ki, hogy a pincében van egy titokzatos vasajtó és még padlófűtés is.
A képviselő utójának a héten kocsival hajtott neki egy hatvanpusztai biztonsági őr, egy földúton ütköztek össze, ahol Hadházy szerint talán fel akarták borítani, de végül a másik autó borult fel. Nem sokkal korábban a kerekeit szúrták ki ugyanitt.
Az incidensek miatt egyedül már nem szívesen megy vissza a helyszínre, de vasárnapi bejegyzésében azt írta a politikus, hogy „ha elegen fognak jelentkezni, szeptemberben szervezek oda egy újabb turistautat”. Hozzátette, hogy hamarosan bemutatja majd az általa megszerzett tervrajzokat is, amelyek egyértelműen leírják a helyiségek funkcióját, méretét.