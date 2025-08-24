Salon-elemzés: Az USA „orbanizálásáról” szóló terv része volna, ha Budapesten találkozna Trump, Zelenszkij és Putyin

Omlik össze az amerikai demokrácia, az elnök, a jobboldal és a MAGA-mozgalom a putyini Oroszország, az orbáni Magyarország és más tekintélyuralmak pályájára állt rá – rögzíti a helyzetet a független amerikai hír- és véleményportál, a Salon vezető politikai elemzője, Chauncey DeVega.

Az esetleges hármas csúcsnak – Donald Trump amerikai, Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának – a helyszínére áttérve rámutat, hogy Budapest nem lenne semleges, mivel annak a versengő autokráciának, ha nem pőre fasizmusnak az otthona, amelyet a Fehér Ház és hívei gyorsan rákényszerítenek az Egyesült Államokra. Ennélfogva igencsak paradox volna, ha a három vezető a magyar fővárosban jönne össze.