Ukrán dróntámadás érte az oroszországi kurszki atomerőművet

Éjszaka több orosz energia- és ipari létesítményt ért ukrán dróntámadás, ami miatt csökkenteni kellett a kurszki atomerőmű kapacitását, és tűz ütött ki az uszt-lugai kikötőben is – írja a Reuters orosz tisztviselők vasárnapi közleménye alapján.

A Kurszk régióban található atomerőmű egyik segédtranszformátora rongálódott meg, emiatt az érintett blokk teljesítményét a felére kellett visszavenni. A támadás nyomán tűz is keletkezett, de azt gyorsan eloltották. A létesítmény tájékoztatása szerint a sugárzási szint nem haladta meg a normális értékeket.

Az északi Leningrád régióban, az Uszt-Luga kikötőnél tíz drónt lőttek le, de a lehulló roncsok tüzet okoztak a Novatek által üzemeltetett terminálban. A kikötő a Balti-tenger egyik legnagyobb üzemanyagexport-központja, ahol gázkondenzátumot dolgoznak fel és szállítanak nemzetközi piacokra. A tűz oltásán reggel fél nyolckor még dolgoztak a tűzoltók és a katasztrófavédelmi egységek.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 95 ukrán drónt semmisítettek meg 13 régióban, köztük Leningrádban, Szamarában és a Krímben. A támadások miatt több orosz repülőteret is ideiglenesen lezártak. Kijev egyelőre nem kommentálta a legújabb offenzívákat.

Mindeközben a Donald Trump és az Európai Unió a háború lezárásán dolgoznak. Trump Alaszkában találkozott Putyinnal, de nem történt érdemi előrelépés. A következő lépés az orosz és ukrán elnökök találkozója lehet, bár az oroszok nem kapkodnak nagyon a lehetőségért.

Lavrov: Nincs tervben a Putyin-Zelenszkij-találkozó Az orosz külügyminiszter szerint Putyin kész lenne találkozni az ukrán elnökkel.

A nyitókép Kurszkban készült. Forrás: Orosz Védelmi Minisztérium/AFP.