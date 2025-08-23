Havi 13 milliárdos veszteséget okoz a kereskedőknek az árrésstop, elbocsátások jöhetnek a boltokban

Minden egyes hónapban 13 milliárdos veszteséget okoz a kereskedőknek az árrésstop, mondta a Kereskedelmi Szövetség főtitkára az RTL Híradónak. Kozák Tamás szerint elbocsátások kezdődhetnek a boltokban, ha a kormány tényleg meghosszabbítja a beavatkozást.

Márpedig Orbán Viktor ezt jelentette be pénteken a Harcosok Klubja tagjainak. „Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel” – indokoltí a döntést a miniszterelnök.

Kozák Tamás ezzel számban felhívta rá a figyelmet, hogy a vetőmag, a műtrágya és beszállítói árak is emelkedtek. Ahogy egyébként a boltokban is tovább drágult a cukor, a vaj és csirkemell is a nyáron, pedig ezekért, ahogy minden harmadik élelmiszerért, már hatodik hónapja legfeljebb 10 százalékkal kérhetnek többet a nagyobb üzletláncok a beszerzési árnál.

Méghogy nincs itt növekedés? Elég megnézni az árakat – a HVG bevásárlókosara 14,5 százalékkal drágult egy év alatt A kormány is elismerte már, amit az agrárkutatók régen mondanak: az aszály miatt nőhet a drágulás. Az árakat azonban más tényezők is mozgatják.

Attól, hogy árrésstop van, az az égvilágon nem old meg semmit

– mondta Kozák, aki szerint több cégnél már most is létszámstop van, és következő hónapokban pedig a létszámcsökkentésre is lehet számítani, a fogyasztók pedig egyre kevesebb akcióval fognak találkozni.

A gyártók hónapok óta a költségeikre hivatkoznak, illetve arra, hogy Magyarországon van az Európai Unió legmagasabb áfakulcsa, így sokkal nagyobb teher rakódik a gyárakból kikerülő élelmiszerre, mint bárhol máshol Európában.

Az árrésstop eredtileg jövő vasárnap járt volna le,a Nemzetgazdasági Minisztérium az RTL kérdésére azt írta, hogy addig tartják fenn az árrésstopot, „ameddig az szükséges és indokolt”.

2024-ben 1279-cel több élelmiszerbolt zárt be, mint amennyit nyitottak, a Kereskedelmi Szövetség úgy számol, hogy idén még több üzlet húzhatja le a rolót.