„A zenének tervezgetés nélkül kell megszületnie” – végre elkészült az igazi Led Zeppelin-fim

Úgy fogunk a földbe csapódni, mint az ólom léggömb

– vizionálta a hatvanas években egy átbulizott éjszaka valamelyik tiszta másodpercében Keith Moon, a dobok specialistája, az örök haver, továbbá közepes látnok.

Tény, hogy a vele, a szintén a The Whoban játszó John Entwistle-lel, a Yardbirdsben gitározó Jimmy Page-dzsel és egy ismeretlen énekessel tervezett supergroup fel sem szállt, így le sem zuhanhatott. Csak a Moon névötlete maradt fenn: a budapesti Toldi moziban az exkluzív moziélményeket kínáló magyarhangya.hu forgalmazásában vagy szerencsésebb helyeken a tökéletesnél is tökéletesebb hang- és képminőségre képes IMAX-termekben is elérhető A Led Zeppelin felemelkedése című dokumentumfilmben a zenekar énekese, Robert Plant hitelesíti a keresztapa verzióját.

A Becoming Led Zeppelin hosszú évek kutatómunkájával létrejött produkció. Az amerikai zene mániákusa és többször megkoszorúzott angol kutatója, Bernard MacMahon a sokszoros díjnyertes American Epic dokusorozatban mutatta be, hogyan keletkezett és miként alakította át a húszas évek zenei kultúráját az amerikai népzene, a blues. MacMahon elérte az elérhetetlent: elkészíthette az első hivatalos filmet a zenekarról, amelyben a még élő három tag nemcsak közreműködött, hanem szentesítette is azt.