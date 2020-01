Ha nem alakítjuk át sürgősen a magyar bíróságokat, el fogjuk veszíteni a következő évszázadot

HVG: Ön szerint a jog mennyire képes reagálni a felgyorsult világ történéseire a maga 30–60 napos eljárási határidőivel?

Gyekiczky Tamás: A hagyományos eljárásjog semennyire, de a szükségeshez képest a bíróságok is lassan dolgoznak. Mire a keresetlevél beadása után a bíró reagál, a pénzpiac már nem is emlékszik az adott konfliktusra. E felgyorsult világot, úgy tűnik, a büntetőjog értette meg. Pár éve egy hongkongi bróker felborította a világ pénzügyi rendszerét, és hamar megkapta a maga büntetését. A jog többi területe, a civilisztika, a kereskedelmi jog azonban nehezen képes válaszolni. Pedig az üzleti döntéseket nemritkán már ma is algoritmusok, informatikai programok irányítják. Példa erre a digitális fizetőeszközök működési rendje. Máshol is kiépültek digitális konfliktuskezelési módszerek, terjednek a felhasználóbarát webes szolgáltatások. De például a digitális úton kötött szerződések jogi követése még megoldatlan.

HVG: Hogyan tud a jogászok által irányított procedúrák helyébe lépni egy algoritmus?

Gy. T.: Mind az Európai Unióban, mind a világ többi részén aktuális ez a kérdés. Az USA Kentucky államában például a feltételes szabadlábra helyezés előtt mesterséges intelligencián alapuló algoritmusok valószínűsítik, hogy az illető visszaeső lesz-e. A mesterséges intelligencia ezen a területen is egy olyan informatikai rendszer, amely önállóan és hatékonyan képes problémák megoldására. Észtországban gyakorlatilag a teljes jogszolgáltatás digitális alapú. A cégalapítás, az adó- és a személyi ügyek mind digitális platformokon működnek. A közigazgatási döntések nagy része algoritmusok segítségével születik. Az állampolgárok digitális aláírással rendelkeznek, azt tudják, és lehet is használni. A tapasztalatok szerint mindez nagyon jól működik.