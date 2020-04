Fegyverletétel, de nem világos – "Eljött a paradicsom", 1990. április 21.

A német egyesítés története Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat. A sorozat eddig megjelent cikkei itt olvashatók.

1990. április 21. – Egyesült erősek

Magukról megfeledkezett futballszurkolók, újfasiszta szélsőségesek, szélsőjobboldali ellentüntetők – és mindez délutántól hajnalig. A mérleget csak ma napközben lehetett megvonni: több mint ötven sebesült, köztük jó néhány rendőr, sok letartóztatás és kifosztott üzletek. Premierről van szó: ez volt Berlinben az első közös kelet–nyugati rendbontás, egyúttal a két rendőrség első ilyen összehangolt akciója. Az első helyszín nem lett helyszín: a délutáni focimeccs környékén a rendőrök olyan éberek voltak, hogy a rendbontóknak nem volt esélyük.

Így kerültek az Alexanderplatzra, ahol már újfasiszták is közéjük keveredtek. Ezt az is jelezte, hogy az egyik közeli kávézót, amelyet a homoszexuálisok egyik találkozóhelyének tartanak, most törték össze nyolcadszor. A kelet-berlini rendőrség csak habozva és óvatosan avatkozott be, mivel az átmeneti helyzetben, a kormányváltás napjaiban nagy a bizonytalanság, és a rendőrök inkább a szabályok értelmezésével foglalkoznak, semmint hogy kellemetlenségeknek tegyék ki magukat.