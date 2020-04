Duma Aktuál: Otthon készül a leendő magyar űrhajós

A legutóbbi adásban Litkai Gergely vezette le, miért is van szükség a kormány koronavírushoz nem köthető intézkedéseire az elmúlt időszakból. Korábban a kellő távolságtartás nehézségeiről is megemlékeztek és a karanténbűnözés világába is elkalauzolt bennünket Kovács András Péter. A Dumaszínház egyik legnépszerűbb műsorának friss epizódjai csak a hvg360-on láthatók.