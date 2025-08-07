Jön a feketeleves Trump miatt az autóiparban: negyedével csökkenhet a legnagyobb autógyártók profitja

A globális vámháború miatt felgyorsulhat az a trend, hogy az autókat közelebb gyártsák az értékesítési helyükhöz.

A Donald Trump által bevezetett autóvámok eddig közel 12 milliárd dolláros veszteséget jelentettek a globális autógyártók számára – írja a The Wall Street Journal. A Toyota önállóan 3 milliárd dolláros működési veszteségről számolt be, és további 9,5 milliárd dollárnyi teherrel számol a következő pénzügyi évben. A tíz legnagyobb nem kínai autógyártó összesített profitja az idei évben várhatóan 25 százalékkal csökken.

A várható profitesések a WSJ cikke szerint:

  • Toyota: több mint 3 milliárd dollár
  • Volkswagen: körülbelül 1,6 milliárd dollár
  • GM: nagyjából 1,2 milliárd dollár
  • Ford: 1 milliárd dollár
  • Honda: 900 millió dollár
  • BMW: 700 millió dollár
  • Mercedes: 500 millió dollár alatt
  • Tesla: körülbelül 300 millió dollár

A vámtarifák hatására a vállalatok egy része már lépett: a GM növeli a gyártást Indianában, a Nissan a legnépszerűbb amerikai szabadidő-autóját a Rogue-t már Tennesseeben gyártja, míg a Mercedes-Benz a GLC modell gyártását átteszi Alabamába. Ugyanakkor a legtöbb gyártónál egy-egy típus csak egy helyen készül, így a költözés drága és lassú, sokszor csak évek múlva térülhet meg. A GM 2027-től például már az USA-ban gyártja a jelenleg Mexikóban készülő Equinoxot és Blazert.

A WSJ szerint az iparág fokozatosan a „helyit a helyi piacra” modell felé mozdul el. A logisztikai és vámköltségek csökkentésén, valamint az árfolyamkockázatok fedezésén túl a helyben gyártott autók üzleti indoka a szabályozó hatóságokhoz és a fogyasztókhoz való közelség, akik egyre inkább különböző termékeket szeretnének a különböző régiókban.

