Jön a feketeleves Trump miatt az autóiparban: negyedével csökkenhet a legnagyobb autógyártók profitja

A Donald Trump által bevezetett autóvámok eddig közel 12 milliárd dolláros veszteséget jelentettek a globális autógyártók számára – írja a The Wall Street Journal. A Toyota önállóan 3 milliárd dolláros működési veszteségről számolt be, és további 9,5 milliárd dollárnyi teherrel számol a következő pénzügyi évben. A tíz legnagyobb nem kínai autógyártó összesített profitja az idei évben várhatóan 25 százalékkal csökken.

A várható profitesések a WSJ cikke szerint:

Toyota : több mint 3 milliárd dollár

: több mint Volkswagen : körülbelül 1,6 milliárd dollár

: körülbelül GM : nagyjából 1,2 milliárd dollár

: nagyjából Ford : 1 milliárd dollár

: Honda : 900 millió dollár

: BMW : 700 millió dollár

: Mercedes : 500 millió dollár alatt

: Tesla: körülbelül 300 millió dollár

A vámtarifák hatására a vállalatok egy része már lépett: a GM növeli a gyártást Indianában, a Nissan a legnépszerűbb amerikai szabadidő-autóját a Rogue-t már Tennesseeben gyártja, míg a Mercedes-Benz a GLC modell gyártását átteszi Alabamába. Ugyanakkor a legtöbb gyártónál egy-egy típus csak egy helyen készül, így a költözés drága és lassú, sokszor csak évek múlva térülhet meg. A GM 2027-től például már az USA-ban gyártja a jelenleg Mexikóban készülő Equinoxot és Blazert.

A WSJ szerint az iparág fokozatosan a „helyit a helyi piacra” modell felé mozdul el. A logisztikai és vámköltségek csökkentésén, valamint az árfolyamkockázatok fedezésén túl a helyben gyártott autók üzleti indoka a szabályozó hatóságokhoz és a fogyasztókhoz való közelség, akik egyre inkább különböző termékeket szeretnének a különböző régiókban.