Meghalt a Grammy-díjas dzsesszzongorista

Eddie Palmieri 88 éves volt. Ő volt az első latin-amerikai zenész, aki megkapta a Grammyt.

  • HVG HVG
Meghalt a Grammy-díjas dzsesszzongorista

88 éves korában elhunyt a latin dzsessz óriása, Eddie Palmieri – írja a The Guardian.

A legendás zenész 2007-ben a Müpa Latin Fesztiválján lépett fel, akkor ezt írták róla:

„Eddie Palmieri 1975-ben kapta első Grammy-díját a The Sun of Latin Music című lemezéért, s azóta nem tágít annak ragyogásától. A Puerto Ricó-i gyökerű, 1936-ban New Yorkban született zongoristának töretlen a karrierje. Jó negyven éve éppolyan népszerű a Thelonious Monk, McCoy Tyner, Herbie Hancock ihlette klasszikus irányzat, mint a fúziós latin dzsessz, illetve a salsa terepén. Palmieri zenészcsaládban cseperedett fel: bátyja, Charlie Palmieri ugyancsak híres zongorista volt, nagybátyja pedig a Spanyol Harlem egyik legnépszerűbb zenekarát vezette. Abban debütált ütősként a tizenhárom éves Eddie, de hamarosan visszatért a zongorához, majd 1961-ben megalakította első saját salsazenekarát, a La Perfectát. Azzal vette fel első albumát, amelyet aztán az elkövetkező negyvenöt évben még harmincegy korong követett – hat Grammy-jelöléssel és kilenc Grammy-díjjal (legutóbb a Brian Lynch trombitással közös Simpaticóért).”

Az ismertető végkövetkeztetése ez volt:

Palmierin legfeljebb a nap fog, az idő semmiképp. És hogy a 21. század ne maradjon veretes salsa nélkül, 2002-ben újraalapította a La Perfectát.

Eddie Palmieri – Palo Pa’ Rumba (Visualizador Oficial)

Listen to Eddie Palmieri’s PALO PÁ RUMBA (Remastered 2024) digital album reissue today: https://found.ee/eddie-palmieri-palo-pa-rumba-pivot PALO PÁ RUMBA was released in 1984, making this its 40th anniversary, and as noted on the album cover notes, its legendary pianist, bandleader and musician, Eddie Palmieri’s first album with all Puerto Rican musicians.

2025 32. lapszám