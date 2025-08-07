Meghalt a Grammy-díjas dzsesszzongorista

88 éves korában elhunyt a latin dzsessz óriása, Eddie Palmieri – írja a The Guardian.

A legendás zenész 2007-ben a Müpa Latin Fesztiválján lépett fel, akkor ezt írták róla:

„Eddie Palmieri 1975-ben kapta első Grammy-díját a The Sun of Latin Music című lemezéért, s azóta nem tágít annak ragyogásától. A Puerto Ricó-i gyökerű, 1936-ban New Yorkban született zongoristának töretlen a karrierje. Jó negyven éve éppolyan népszerű a Thelonious Monk, McCoy Tyner, Herbie Hancock ihlette klasszikus irányzat, mint a fúziós latin dzsessz, illetve a salsa terepén. Palmieri zenészcsaládban cseperedett fel: bátyja, Charlie Palmieri ugyancsak híres zongorista volt, nagybátyja pedig a Spanyol Harlem egyik legnépszerűbb zenekarát vezette. Abban debütált ütősként a tizenhárom éves Eddie, de hamarosan visszatért a zongorához, majd 1961-ben megalakította első saját salsazenekarát, a La Perfectát. Azzal vette fel első albumát, amelyet aztán az elkövetkező negyvenöt évben még harmincegy korong követett – hat Grammy-jelöléssel és kilenc Grammy-díjjal (legutóbb a Brian Lynch trombitással közös Simpaticóért).”

Az ismertető végkövetkeztetése ez volt:

Palmierin legfeljebb a nap fog, az idő semmiképp. És hogy a 21. század ne maradjon veretes salsa nélkül, 2002-ben újraalapította a La Perfectát.