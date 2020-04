Már nem verik meg, aki Pink Floydot hallgat – "Eljött a paradicsom", 1990. április 25.

A német egyesítés története Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat. A sorozat eddig megjelent cikkei itt olvashatók.

1990. április 25. – Elveszett a költségvetés

Éppenhogy kinyitották a határt, máris becsukni készülnek, legalábbis a mezőgazdasági termékek előtt. A kormány mai ülésén kiderült, hogy nagy bajban van az NDK mezőgazdasága a nyugatnémet élelmiszerek beáramlása miatt. Ezért a határnyitással és a piacgazdaság bevezetésével egyaránt ellentétes döntést hozott a kormány: még a héten bevezetik az importengedélyezést, és erre külön hivatalt állítanak fel.

Éppen ideje volt, hiszen az utóbbi hetekben a parasztok többször is tüntettek, a tévé pedig tegnap megrázó riportban mutatta be, hogy a téeszekben leölik a disznókat, mert nem lehet eladni a húst. Az NDK gazdaságban egyébként is vannak bajok: ugyancsak a mai kormányülésen volt szó arról, hogy egyszerűen nincs meg az idei állami költségvetés, legalábbis a hivatalba lépő kormány nem találta sehol. Ezért a júliusi valutaunióig úgynevezett operatív pénztártervek alapján gazdálkodik az állam.