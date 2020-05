Karácsony Gergely: Budapest nem megy csődbe, de a tömegközlekedés földbe állhat

HVG: A Századvég 68 százalékra mérte azok arányát, akik elutasítják, hogy az azóta már módosult előterjesztés értelmében a fő közlekedési utakon csak 50 km/órás sebességgel lehessen autózni. Nem volt ez meggondolatlan lépés?

Karácsony Gergely: Ha a Századvég mérései megbízhatóak lennének, akkor most Tarlós István lenne a főpolgármester. Erről ennyit. Persze ahogy kérdeztek, azzal én sem értek egyet. Ezért nincs is ilyen előterjesztés. A közgyűlés egy közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítási stratégia megalkotásával bízta meg a főpolgármestert, annak az anyagnak volt egy felvetése, ami alapján úgy tűnt, mintha mi mindenhol el akarnánk törölni a jelenlegi sebességhatárokat. Pedig erről szó sincs. Én azonban örülök az általa kiváltott vitának, mert a módosítók után egy határozottabb javaslat született. És mostantól úgy is fel lehet a tenni a kérdést a felmérésekben: egyetért-e azzal, hogy nullára csökkentsük a halálos balesetek számát, akar-e egy élhetőbb, tisztább, zöldebb Budapestet, amely reagál a járvány okozta kihívásokra. Ezek a jó kérdések.

HVG: Amik ráadásul el is terelik a figyelmet a Pesti úti idősek otthonával kapcsolatos önnek címzett támadásokról, hogy aztán semmi ne legyen az egészből.

K. G.: Tévedés. A koncepción hónapok óta dolgozunk, még híre hamva se a volt a járványnak, amikor nekiláttunk. A járvány idején Milánótól Barcelonáig, Berlintől Párizsig hasonló folyamatok zajlanak, amiról a magyar sajtó támogató hangon tudósít, és ha az embereket arról kérdezik, hogy saját lakóhelyükön szeretnének-e forgalomcsillapítást, szintén nagy számban igen a válasz. Úgyhogy, tudom, hogy konfliktusokkal jár, de azt is tudom, hogy van mögötte támogatás, meg lehet csinálni, csak ügyesen kell hozzáfogni.