Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre

„A nagybetűs történelem sok olyan kataklizmát hozott, mint amit most a járvánnyal átélünk, de az emberiség mindig megtalálta magában a kreatív erőforrásokat, hogy ezeket átvészelje”

– helyezi filozofikus alapokra a koronavírus miatt megtépázott turizmus feltámadási lehetőségeit Eve Coste, aki a Cannes-tól néhány kilométerre fekvő Mougins-ben vezeti a delikáteszboltját. A történelmi távlat indokolt, a középkori településen az 1600-as évekig tudja visszavezetni a családfáját, és ma is abban az épületben szolgálja ki a vendégeket, ahol az ősei éltek. Amit pedig a helyi termékekből vendégeknek kínál, az – mint mondja – óda a dél-franciaországi életérzéshez. Ebből az életérzésből idén biztos, hogy kevesebb turistának jut majd. Az ország június 15-ig eleve zárva maradt előttük. S most is csak a belső európai forgalom indulhat újra.

A szezon tehát jelentős hátrányból indul, hogy csak két fájdalmas veszteséget említsünk: idén elmaradt a cannes-i filmfesztivál és a Forma–1-es Monacói Nagydíj is. A turizmus pont abban az időszakban indult volna be Dél-Franciaországban, amikor a koronavírus is beindult, de a bezártságot a helyiek talán még rosszabbul viselték, mint a foglalásaikat törölni kénytelen turisták.