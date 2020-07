Szeretettel Brüsszelből: Felszínre tört a belga gyarmattartó múlt traumája

Első ránézésre a brüsszeli utca képe júliusban már majdnem olyan, mint a járvány előtt, az emberek – igaz, kevesebben mint régen, de – megint sietnek a dolguk után, ám alaposabban szemrevételezés után rögtön látszik: több a kerékpáros, kevesebb az autó és sok emberen ott a maszk.

Van azonban valami, ami Belgiumban feltehetőleg soha nem lesz már olyan, amilyen eddig volt. Ez pedig nem egyéb, mint a belgák viszonya saját történelmükhöz. Az, hogy a szégyenletes belga gyarmattartó múlt most a reflektorfénybe került, összefügg persze a George Floyd minneapolisi meggyilkolása után az egész világon, így Belgiumon is végigsöprő rasszizmusellenes tiltakozáshullámmal. De nem kis részben azzal is, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság most júniusban ünnepelte függetlenné válásának 60. évfordulóját, és ez nagyon régi sebeket szakított fel. A június 7-én a brüsszeli igazságügyi palota előtt rendezett tízezres tüntetés résztvevői nemcsak a feketékkel és más etnikai kisebbségekkel szembeni megkülönböztetések ellen tiltakoztak, hanem