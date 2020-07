Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg a vírus, és milyen hosszú távú hatásai lehetnek a fertőzésnek. Eközben a világon mind több, a betegségen már átesett ember számol be súlyos, hónapokig tartó mellékhatásokról, köztük akár agykárosodásról is.