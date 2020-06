Lassan elfelejthetjük, hogy név nélkül állunk kint egy tüntetésen

Ahogy az íriszminta vagy az ujjlenyomat, úgy az ember szívverése is egyedi, ráadásul akár nagy távolságokból is azonosítható. A szív dobbanásait még maszk mögé rejteni vagy szándékosan megváltoztatni sem lehet, így az gyakorlatilag minden helyzetben – akár sötétben is – felhasználható egy-egy személy felismerésére. Az amerikai védelmi minisztérium kutatóintézetei már a gyakorlatban is megmutatták, mire képes az emberi szem számára láthatatlan infravörös hullámhosszon működő lézert alkalmazó technológia.

A rendszer jelenleg 200 méteres távolságból képes a személyfelismerésre, és ez még csak a kezdet. „Jobb lézerekkel nagyobb távolságból is működik a technológia. Azt nem állítom, hogy az űrből is felismerhető lesz valaki, ám még komoly fejlesztési lehetőségeink vannak” – mondta Steward Remaly, a Pentagon terrorizmusellenes részlegének egyik kutatója.

A Jetson névre keresztelt berendezés a ruhán keresztül is érzékeli a szívverés okozta vibrációt, és ha rendelkezésre áll korábbi minta, amellyel összehasonlíthatja, képes a személyek pontos azonosítására. A rendszer azonban – legalábbis egyelőre – csak a melegebb időszakokban működik, a vastag pulóverek és télikabátok alá ugyanis nem lát be a lézer.

Kínában pedig már azzal is kísérleteznek, hogy a járásuk és mozdulataik alapján azonosítsák közelről vagy távolról az embereket. A pekingi Watrix cég egy olyan rendszert adott át a rendőrségnek, amely egyebek mellett a lépések hosszából, valamint a láb- és kézmozdulatok alapján 94 százalékos pontossággal ismeri fel a célszemélyt.