Miért csorbul a borotva, ha a penge ötvenszer keményebb a szőrnél?

világ

2020.08.21. 14:00 4 perc

Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is kevés lesz a járvány második hulláma ellen, ezért a Merkel-kabinet már megkezdte a felkészülést arra az esetre is, hogyha újra be kell zárni az iskolákat.