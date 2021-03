Élesben Szél Bernadett-tel: Amellé fogok állni, akiről a választók azt mondják, hogy az ő emberük

A nemrég a Momentummal szövetkező független parlamenti képviselő várja az ellenzéki pártok megegyezését, és bármiben is állapodnak meg, ő – mint fogalmaz – be fog állni a sorba. 2018-ban, LMP-s színekben volt már miniszterelnök-jelölt, most nem gondolkodik ezen, azt mondja, vannak nála esélyesebb jelöltek az ellenzéki térfélen. Szerinte bármelyik ellenzéki aspiráns alkalmasabb lenne az ország helyzetének kezelésére, mint Orbán Viktor.