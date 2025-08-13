Nekiment a Magyar Orvosi Kamara Takács Péternek, szerintük tevékenysége rombolja az orvosokba vetett közbizalmat

„Takács Péter egészségügyi államtitkár (…) megkérdőjelezte a magyarországi orvosok köztestületének legitimitását, egy állítólagos külföldi hálózat részének titulálva a Magyar Orvosi Kamarát (MOK)” – reagált a szervezet a politikus szereplésére a Harcosok órája podcast két héttel ezelőtti adásában.

Közleményük szerint Takács Péter „újabb határt lépett át az orvosokkal kapcsolatos kommunikációjában”, hiszen a kamara demokratikusan választott vezetői után az orvosi köztestület egészét támadta, amikor azt mondta, a kormány küzd a szakmai szervezet ellen. A MOK-nál úgy látják, Takács a „tevékenységével az orvosokba, ezáltal az orvoslásba vetett közbizalmat is rombolja, pedig orvosként és a szaktárca képviselőjeként is annak erősítéséért kellene dolgoznia”.

Mindezek miatt felszólították az államtitkárt, hogy hagyjon fel „az orvosi autonómia elleni támadásával” és tartsa tiszteletben az orvosi hivatás egyetemes értékeit, ne támadja a szakma fejlődéséért és a betegellátás minőségének javításáért kiálló köztestületet.

Emellett a Magyar Orvosi Kamara arra kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ne adjon teret kormányában „olyan, az orvosközösséggel szembeni kártékony hatalmi kommunikációnak, melyre legutóbb a szocializmusban volt példa Magyarországon”.