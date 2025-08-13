Több mint százan mondtak fel fél év alatt az Oktatási Hivatalban

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) nemrég arról számolt be, hogy humánerőforrás-krízis van az Oktatási Hivatalban, ugyanis az első fél évben 120 dolgozó mondott fel. A szakszervezet elnöke, Boros Péterné Pintér Sándor belügyminisztert és Orbán Viktor miniszterelnököt is tájékoztatta a helyzetről – írta meg kedden a Népszava.

A szakember szerint már áprilisban sztrájkkészültség volt a hivatalban – a munkatársak több mint fele írásban is nyilatkozott arról, hogy sztrájkolni akar, ám a kormány akkor azzal az indoklással állította le a szerveződést, hogy az törvénytelen lenne. Tavasz óta nem történt előrelépés az ügyben, így a szakszervezet vezetője sürgős bértárgyalást kezdeményezett. Boros Péterné választ szeretne kapni arra a kérdésre, hogy a kormány mikor és milyen mértékben hajlandó emelni a béreket azért, hogy ne vándoroljanak el a tapasztalt, nagy tudású dolgozók. Szerinte az egyik megoldás az lenne, hogy a diplomás szakemberek bérét legalább az oktatási intézményekben dolgozó tanárok keresetéhez igazítják. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az Oktatási Hivatal dolgozói nem fogják tudni segíteni az oktatási-nevelési folyamatokat szervezéssel, koordinálással, hanem inkább visszamennek tanítani, vagy másik szakmára váltanak, ahol jobban megfizetik őket – tette hozzá a szakszervezeti vezető.

