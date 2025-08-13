Óriási lángokkal égett egy busz Budapest belvárosában

A környező kerületekből is jól látható füstoszlop szállt föl a budapesti belváros fölé szerda dél körül, érdeklődésünkre Kiss Ádám tűzoltó főhadnagy, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő-helyettese elmondta, hogy egy autóbusz gyulladt ki az V. kerületi József Attila utca és a Nádor utca sarkán.

Kiss azt is közölte, hogy a lángok átterjedtek egy kétemeletes épület külső homlokzatára is. A fővárosi tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángoló buszt és megkezdték az egyébként üres épület átvizsgálását.

A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy baleset miatt módosul a 16-os, a 178-as és 216-os busz is terelve közlekedik és nem érinti a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat. Ugyanez igaz a 105-ös buszra is, amely nem érinti a Bajcsy-Zsilinszky út és a Clark Ádám tér közötti megállókat.