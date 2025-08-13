Nyolc forintot dob a benzináron az inflációkövető adóemelés

A benzin jövedéki adója literenként 8,7, a gázolajé 8,1 forinttal fog nőni 2026 első napjától – számolt a Népszava. Január még nagyon messze van, mégis most lehet számolni, a tavaly bevezetett inflációkövető adóemelés szabálya szerint ugyanis a jövedéki adó minden év elején az előző júliusi inflációval emelkedik. Márpedig a KSH a múlt héten tette közzé, hogy júliusban 4,3 százalékkal emelkedtek az árak.

Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin egy literjére 210, a gázolajra pedig 197 forint lesz majd a jövedéki adó, már persze ha addig nem írják át az adóemelés szabályát.

A Népszava úgy számolt: idén az első félévben közel 3 százalékkal több üzemanyag fogyott, mint 2024 első hat hónapjában, a 3,2 milliárd liter a valaha volt második legmagasabb január-júniusi adat (a rekorder a 2022-es 3,5 milliárd liter). Fontos változás volt 2025-ben az is, hogy 2021 óta most először lépte át a kis benzinkutak piaci részesedése a 30 százalékot.