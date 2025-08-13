Távozik a Mohu vezérigazgatója

Több személyi változás is történik a Mol Csoport vezetésében – jelentette be a cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Mohutól távozik Pethő Zsolt vezérigazgató, az utóda augusztus 15-étől Simola József lesz, aki eddig csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesként dolgozott. Simola helyét a mostanáig a kontrolling, számviteli és adózási területek koordinálásáért felelős Székely Ákos veszi át.

Pethő Zsolt 1998 óta dolgozott a Mol Csoportnál, korábban volt a TVK Nyrt. vezérigazgatója, majd kereskedelem és optimalizálás divízióigazgató a Molnál. A Telex értesülése szerint a távozásáról már augusztus elején döntöttek, de a bejelentéssel megvárták, amíg az új vezetésben minden helyet betöltenek.

Pethővel néhány hónapja készítettünk interjút. Ebben arról is beszélt, hogy a hulladékkoncesszió első éveit veszteséggel zárta a Mohu, de megkérdeztük, miért magasabbak egyes csomagolásdíjak itt, mint Ausztriában, és elképzelhető-e, hogy később az egész országban csak ők szállíthatják majd a szemetet.

A Mohu 2024-et 50 milliárd forint veszteséggel zárta, miközben 33 milliárd forintnyi vissza nem váltott palack maradt a rendszerben.