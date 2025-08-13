63 évet él egészségesen egy átlagos magyar

Az átlagos magyar férfiak 62,5 évnyi egészséges életre számíthatnak, a nők pedig 64,6 évet tölthetnek egészségben, ez összességében 63,6 évet jelent – számolt az Eurostat. Mindkét szám kisebb, mint a nyugdíjkorhatár, a születéskor várható élettartamnál pedig a férfiak esetében 11, a nőknél 15 évvel kevesebb.

A statisztika azért lehet első ránézésre nagyon furcsa, mert a magyar adat a két nemet összesítve fél évvel jobb, mint az EU-átlag, több évet töltenek a magyarok egészségesebben, mint például a németek, az osztrákok, a hollandok vagy épp a lista utolsó előtti helyén álló dánok, sőt, az EU-n kívüli, de a statisztikába bekerülő svájciaknál is többet. De minimum gyanús az is, hogy Európa harmadik leghosszabb ideig egészségesebbjeinek a bolgárok jöttek ki (a máltaiak és az olaszok mögött), miközben a születéskor várható élettartam ott a legalacsonyabb.

Erre a magyarázat az, hogy mindenki másképp értékeli az egészséget. Nyugat-Európában sokkal kisebb egészségi problémákkal is könnyebben megy el az ember orvoshoz, vagy épp vesz ki betegszabadságot, ezért aztán a statisztikába is kevesebb egészséges életév kerül bele. Eközben a STADA gyógyszeripari cég nemzetközi kutatása szerint Magyarországon nem bízunk az ellátórendszerben, nem élünk egészségesen, és mintha mindezt étrend-kiegészítőkkel, vitaminokkal próbálnánk ellensúlyozni.