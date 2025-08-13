Der Standard-kommentár: Felrémlik a szimbolikus kép, amint Herbert Kickl Orbán Viktorral és Andrej Babissal meglátogatja Putyint

Die Presse

Orbán Viktor újfent elszigeteli Magyarországot az EU-ban, mert ő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartana csúcstalálkozót. Számára elfogadhatatlan, hogy a többiek méltatják Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését, mert be akarják fejezni a háborút és kiállnak Ukrajna területi egysége mellett. Az erről szóló kiáltvány nem kötelező jellegű, a szöveg gyakorlatban a háború kezdete óta egy és ugyanaz minden brüsszeli állásfoglalásban, a magyar kormány azonban ezúttal sem érezte úgy, hogy támogatni tudná.

Ugyanakkor bizonytalan, mennyire felel meg a valóságnak a miniszterelnök kijelentése, hogy a magyar félnek tartalmi kifogása volt a nyilatkozat ellen. Diplomatakörök azt közölték, hogy ez ügyben nem zajlott semmiféle érdemi vita a magyar képviselővel. Az ugyanis eleve elzárkózott a dologtól. Szlovákiának az elején akadt egy pár kérdése, de a végén aláírta a deklarációt.