Hadházy újabb hatvanpusztai vasajtóról posztolt, óvóhelyet sejt mögötte

Újabb képeket osztott meg Hatvanpusztáról Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebookon. Mint írja, az egyiken „az épület alatti pincerendszer újabb részlete látszik egy újabb titokzatos nehéz vasajtóval”. Tudomása szerint az egykori főúri birtok épületeiben a téglafalon kívül 60 centis vasbeton falak vannak (erről egy, az alapozáskor készült képet is csatolt), ezúttal óvóhelyet sejt az ajtó mögött. Hadházy néhány napja egy másik, tágasabb helyiségről közölt képeket, ahol ugyanilyen vasajtó található, amely mögött tudomása szerint egy hatalmas széf van.

A politikus felveti a kérdést, hogy a belső udvarban található medencének mi lehet a funkciója egy „mezőgazdasági üzemben”, Orbán Viktor ugyanis az elmúlt hetekben többször elmondta: nem ő építkezik Hatvanpusztán, hanem az édesapja, Orbán Győző újította fel a majorságot.

Hadházy elárulta, hogy a most közölt képeket három különböző forrástól kapta. A források egyöntetűen azt állították: „a föld alatti járatok falazatát ukrán vendégmunkások építették”, a fővállalkozó pedig Mészáros Lőrinc cége volt.

Hadházy Ákos az elmúlt hetekben több képet is közölt a birtokról, többek között energetikai tanúsítványokat, amelyek igazolják, hogy lakóépületek is találhatók Hatvanpusztán, és a fűtött gondolkodósétányról. Korábban tüntetést is szervezett a birtok kapujához, az erről készült videónk itt látható.

