2021.04.23. 17:00 1 perc

Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van válasza. Az is kiderül, hogyan mutatná be a Duma Aktuál a történelmi vadászbaleseteket és miért kellene szerintük vezetéstechnikai pálya is a kiállításra.