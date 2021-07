Duma Aktuál: Mészáros Lőrinc esküvője is csak a válásáról tereli el a figyelmet

Gyurcsány Orbánra, Soros pedig az ezeréves történelmünkre fedősztori – jött rá a Duma Aktuál. Tüntetni is már csak azért lehet, mert amíg nincsenek otthon az emberek, addig is elvihet valamit tőlük a kormány. Litkai Gergely azt is összegyűjtötte, milyen témák jöhetnek még, amikkel a kormány majd eltereli a figyelmet a komolyabb problémákról.