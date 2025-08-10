50% helyett csak 7% allergiás: mi az amishok titka?

A kutatók nemrégiben figyeltek fel arra, hogy különösen az Indiana állam északi részén élő amishok utódjainak körében meglepően alacsony az allergiás esetek száma. Míg az Egyesült Államok egészében a kicsik több mint 50 százalékát érinti ez az egészségügyi probléma, addig az amish gyerekeknél mindössze 7 százalék ez az arány. Az asztmás eseteknél is beszédes a statisztika: 8–10 százalékkal szemben csupán 1–2 százalék az amish közösségekben.

Nem véletlenül keresik ennek az egyértelmű immunitásnak az okát: az eredmények reményt nyújtó kezelésekhez vezethetnek.