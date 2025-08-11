Láncbalesethez vezetett, hogy az M1-es közepén robbant le egy autó – videó

Súlyos baleset történt az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán a múlt héten, amely több figyelemmel és megfelelő követési távolság betartásábal elkerülhető lett volna – közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A karambol azt követően történt, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy személyautó ismeretlen okból lassulni kezdett, majd teljesen megállt a sztráda közepén. Percekig állt ott, miközben a mögötte érkezők sorra kikerülték – egy teherautó sofőrje az utolsó pillanatban tudta elrántani a kormányt, hogy elkerülje az ütközést. Egy nem sokkal később érkező fehér furgon sofőrje – aki vélhetően nem a forgalomra figyelt – azonban már fékezés nélkül belecsapódott, így az álló autó a lendülettől egy teherautó elé sodródott.

A láncreakcióban négy járműben keletketett kár, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. Egy, a helyszínre később érkező terepjárós sofőr még vissza is tolatott az autópályán, hogy megnézze a kárát – láthatósági mellény nélkül –, ami tilos és életveszélyes manőver.

Az autópályakezelő kiemelte, mennyire fontos, hogy a közlekedők folyamatosan a forgalomra figyeljenek. Megjegyezték azt is, hogy a követési távolságot nem méterben, hanem időben kell mérni – száraz időben legalább 2 másodperc, esőben 3-4 másodperc távolság szükséges. A sebességet mindig az út-, látási- és forgalmi viszonyokhoz kell igazítani, hiszen bárki bármikor hirtelen megállhat, irányt válthat vagy műszaki hibát szenvedhet előttünk – megfelelő távolság nélkül ezekre lehetetlen időben reagálni.