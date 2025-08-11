Láncbalesethez vezetett, hogy az M1-es közepén robbant le egy autó – videó

Több autós még idejében ki tudta kerülni a kocsit, de az első figyelmetlenebb sofőr már nekihajtott.

Súlyos baleset történt az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán a múlt héten, amely több figyelemmel és megfelelő követési távolság betartásábal elkerülhető lett volna – közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A karambol azt követően történt, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy személyautó ismeretlen okból lassulni kezdett, majd teljesen megállt a sztráda közepén. Percekig állt ott, miközben a mögötte érkezők sorra kikerülték – egy teherautó sofőrje az utolsó pillanatban tudta elrántani a kormányt, hogy elkerülje az ütközést. Egy nem sokkal később érkező fehér furgon sofőrje – aki vélhetően nem a forgalomra figyelt – azonban már fékezés nélkül belecsapódott, így az álló autó a lendülettől egy teherautó elé sodródott.

14K views · 248 reactions | Megáll az ész #106 – Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🚗 Műszaki hiba + egy rossz döntés + figyelmetlenség és nem megfelelő követési távolság = baleset ℹ️ Múlt héten az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán történt egy olyan baleset, amely, ha mindenki odafigyel, elkerülhető lett volna. 🎞️ A felvételen egy személyautó érkezik a Hegyeshalom felé vezető oldalon, de egyre lassul, majd megáll – az autópálya közepén. Percekig áll, az érkező autók folyamatosan kerülik ki, az egyik teherautó sofőrje az utolsó pillanatban tudja csak elrántani a kormányt egy hirtelen vészelkerüléssel. 🚙 Aztán érkezik egy fehér “dobozos” autó, ennek sofőrje vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, hiszen fékezés nélkül ütközik az álló autónak, és mint egy biliárd golyót, egy teherautó elé löki. 🚑 A balesetben így 4 autó volt érintett, egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. ⚠️ Egy terepjáró, amely később ért a helyszínhez -valószínűleg átmehetett a törmelékeken-megállt, visszatolatott (!) és úgy nézte meg, hogy sérült-e az autója. Se láthatósági mellény, se semmi. 🚫 Tolatni, megfordulni autópályán, gyorsforgalmi úton tilos és életveszélyes! 🚨 És természetesen az örök téma: balesetnél mindig adj utat a segítségnek! Nyiss mentőfolyosót a rendőröknek, mentőknek, tűzoltóknak, útellenőrnek! ‼️FONTOS ‼️ ❗️A követési távolságot nem méterben mérjük, hanem időben. ❗️Száraz időben legalább 2 másodperc, esős időben pedig, legalább 3-4 másodperc távolság kell két jármű között! ❗️A haladási sebességet mindig a körülményeknek (út és látási viszonyoknak és forgalmi helyzetnek) megfelelően válasszuk meg, hogy biztonságosan juthassunk el A-ból B-be. ❓Miért tartsd meg a megfelelő távolságot? 🔸bármikor rosszul lehet valaki előtted 🔸műszaki gondja akadhat 🔸satuféket nyom valami miatt 🔸hirtelen irányt vált 🔸kialakulhat bármilyen valós ok nélkül fantomdugó – nem fogod tudni mindezt lereagálni, ha nem megfelelő sebességgel mész és nem elég nagy a követési távolság! Műszaki hiba esetén amint észleled a bajt: ✅ leállósávra húzódj le! ✅ vedd fel a láthatósági mellényt! Tedd ki az elakadásjező háromszöget! ✅ csak az irataidat és a mobiltelefonodat vedd magadhoz! ✅ szállj ki és a szalagkorláton kívül hívd a 112-es telefonszámot! ✅ a segítséget a korláton kívül várd meg, biztonságban! 👨‍👩‍👧‍👦 A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, tartsd a távolságot, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját! #mkif #pályánvagyunk #közösenveletek #közlekedjbiztonságosan #közlekedésbiztonság #baleset #autópálya #police | MKIF Zrt. – Az ország útja

A láncreakcióban négy járműben keletketett kár, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. Egy, a helyszínre később érkező terepjárós sofőr még vissza is tolatott az autópályán, hogy megnézze a kárát – láthatósági mellény nélkül –, ami tilos és életveszélyes manőver.

Az autópályakezelő kiemelte, mennyire fontos, hogy a közlekedők folyamatosan a forgalomra figyeljenek. Megjegyezték azt is, hogy a követési távolságot nem méterben, hanem időben kell mérni – száraz időben legalább 2 másodperc, esőben 3-4 másodperc távolság szükséges. A sebességet mindig az út-, látási- és forgalmi viszonyokhoz kell igazítani, hiszen bárki bármikor hirtelen megállhat, irányt válthat vagy műszaki hibát szenvedhet előttünk – megfelelő távolság nélkül ezekre lehetetlen időben reagálni.

2025 32. lapszám