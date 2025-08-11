A Budai Várban a császárkort rekonstruálja az Orbán-kormány – Der Standard-riport a Várnegyedből

Az Orbán-kormány félresöpri a történelmi rétegeket, a modernitás eltűnik a városképből. Kritikusi szemle Andreas Fogarasi képzőművésszel, aki kiemelten foglalkozik a városépítészet és a kollektív emlékezet viszonyával.

A Bloomberg szakírója után a bécsi liberális lap is szerzője leszedi a keresztvizet a Várnegyed átépítésének koncepciójáról. Maik Novotny várostervezést tanult, de a biztonság kedvéért magával vitte Andreas Fogarasit, a Bécsben élő magyar művészt, akinek egyik szakterülete a(z építészeti) kultúra és a kollektív emlékezet viszonya.

Ketten sem jutottak azonban másra, mint hogy a Fidesz a császári és királyi időket igyekszik visszaállítani, ezért történelmi rétegeket egyszerűen félretol. Így a városképből eltűnik a korszerű.

