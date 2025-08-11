Az ember, akinek papírja van arról, hogy nem beszélhet egy tüntetésen, mert meleg – portréinterjú Léderer Andrással

„Sejthető volt, hogy be fogják tiltani ezt a tüntetést, de ki kellett ugrasztani a nyulat a bokorból: derüljön ki végre, hogy mit is jelent a gyülekezési jog korlátozása” – írta. Tehát minden úgy alakult, ahogy várta?

Ezt az ügyet megelőzték négy jogvédő szervezet május óta tartó próbálkozásai arra, hogy jogszerűen tudjunk LMBTQ-témában tüntetni. Egy ponton a rendőrség azt mondta, azért tilt meg egy tüntetést, mert transz ember is felszólalna rajta, aki a létéből fakadóan nem tudja nem megjeleníteni az eltérést a születési nemtől. Ezt az érvelést megtámadtuk a Kúrián, ahol elutasítottak. Az én ügyemet analógiaként használtuk, hogy akkor menjünk el a falig, mondják ki azt is, hogy valaki azért nem szólalhat fel nyilvánosan, mert meleg.

Van ennek jelentősége azután, hogy több százezer ember vonult Budapest utcáin az idei Pride-on?

A Pride annak köszönhetően valósult meg, hogy a főpolgármester úgy döntött, beleáll és megszervezi. Nem olyan országban akarok élni, ahol egy tüntetés megtartása attól függ, van-e olyan regnáló polgármester, aki okosba’ megoldja.

Nyíltan vállalta a melegségét már a kétezres évek elején, politikusként. Mennyire volt ez nehéz akkor?