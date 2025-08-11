EESZT-káosz: sokan a gyógyszerészeket hibáztatták a patikákban, ahol csak kis roham volt a nagy leállás után

Pénteken digitális leállás volt az állami rendszerekben, nem működött a magyarorszag.hu oldal sem, és nem lehetett belépni az ezen keresztül elérhető felületekre. A legnagyobb fennakadást az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) fennakadása okozta, amihez hasonló májusban és júliusban is tapasztalható volt.

A 48 órán keresztül tartó fennakadás miatt a Belügyminisztérium szombaton elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Vasárnap délelőtt azonban helyreállt a rendszer, ezt Takács Péter egészségügyi államtitkár jelentette be a Facebookon.

Megkerestünk néhány gyógyszertárat, volt-e roham a rendszer újraindulása után. Solymáron vasárnap rohamozták meg a betegek az egyik patikát, így inkább azokat a gyógyszerészeket érintette a dolog, akik hétvégén dolgoztak. „Hétfőn kicsit többen vannak, mint máskor a hét elején, de nem vészes a helyzet, akinek sürgősen szüksége volt valamire, az vasárnap elintézte” – mondta a helyi patikus.

Kecskeméten is hasonló a helyzet hétfőn, bár az egyik ottani gyógyszertárban dolgozó nő elmondta, hogy a hétvégi fennakadás inkább mentálisan volt megterhelő azoknak, akik akkor voltak műszakban, ugyanis a betegek nagy része igen csúnyán bánt a gyógyszerészekkel, őket hibáztatták a leállásért.

Felhívtunk egy ürömi patikát is, ott viszont nem tudtak válaszolni a kérdéseinkre, mert olyan sok vásárló volt.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint hétfőn, de legkésőbb kedden le fog csengeni a helyzet, és minden visszaáll a normál kerékvágásba. Lapunknak elmondta azt is, hogy a hétvégi események miatt nem kell gyógyszerhiányra számítani, nem történt meg az, mint ami egy járványhelyzetnél szokott lenni, hogy az emberek feltankolnak gyógyszerekből. Valószínűleg azért sem érintette ennél súlyosabban a rendszert és a betegeket a leállás, mert a nyár közepén történt, amikor sokan nyaralnak és szabadságon vannak – az éves forgalom a gyógyszertárakban nagyjából ilyenkor szokott lenni a legkisebb.

Bár Hankó hozzátette, hogy a mostani leállás olyan szempontból egyedi volt, hogy ilyen hosszú, 48 órán keresztül tartó problémát korábban még nem tapasztaltak.

A leállásból az utóbbi napokban kisebb politikai vita is kerekedett, Magyar Péter, a Tisza párt elnöke üzent Takácsnak, azt írta: „Egy napja nem működik a receptek kiváltásához is szükséges EESZT-rendszer. És tegnap szinte a teljes online közigazgatás leállt, rengeteg embernek és cégnek okozva nem kis kellemetlenséget.” Magyar szerint „eközben a kormány lapít, semmilyen tájékoztatást nem ad. Pont úgy, ahogy a mentésirányítás korábbi összeomlásakor tette”. Takács válaszában úgy fogalmazott, hogy Magyar „nem tett semmit” az ügy érdekében, majd hozzátette: „Amúgy te miért nem teszel semmit? Miért nem szaladsz be a NISZ-hez és viszel magaddal két elosztókábelt?”. Vitájukról itt írtunk bővebben.

A hétvégi leállásról kérdéseket küldtünk az Energiaügyi Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak, cikkünket frissítjük, amint válaszolnak.

